2018-08-30T07:09:57+03:00
Недвижимость

30 августа в двух районах Перми отключат воду

В четверг в двух районах краевой столицы не будет воды
Константин КЯКИНЕН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В четверг, 30 августа, почти 50 домов останутся без холодной воды. ООО «НОВОГОР- Прикамье» будет вести работы в Кировском и Орджоникидзевском районах краевой столицы.

С 9.30 до 20 часов холодное водоснабжение будет отключено в Закамске из-за работ по ул. Липатова, 19. Без воды останутся жители домов по ул. Автозаводской, 82, ул. Липатова, 13, 17, 19, ул. Маршала Рыбалко, 74, 76, 78, 78а, 80, 81, 82, 84, 85,88в, 90, 94, 100а, ул. Шишкина, 20 и 20д.

Также воды не будет в микрорайоне Водники в Кировском районе, потому что сотрудники аварийных службы будут вести планово-ремонтные работы по ул. Юнг Прикамья. Воды не будет в домах по ул. Адмирала Ушакова, 41, 207, ул. Калинина, 39, 41, 43, 45, 47, 49, ул. Капитана Пирожкова, 2 и в переулке Якорный, 1.

Жителям домов по ул. Графтио, 1, ул. Карбышева, 14, 16, 20, 26, 28, 30, 32 и 41 также следует запастись водой. В этих домах холодное водоснабжение будет отключено с 9 до 17 часов. С10:00 до 19:30 краны пересохнут в домах на улицах Клубный пер. 5а, 9, Павловский, 7, 1-й Павловский, 3.

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