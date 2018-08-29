В сентябре в Перми изменится расписание автобусов на 11 маршрутах

СЕГОДНЯ 17:54 2018-08-29T17:54:38+03:00

На 6 автобусных маршрутах недавно временно изменили маршрут - из-за ремонта на улице Николая Островского.

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Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, с 1 сентября изменения коснутся расписания автобусных маршрутов №10, №36, №34, №40, №41, №48, №66, №71 и №7, а с 3 сентября – маршрутов №22 и №77.

С 1 сентября на автобусном маршруте №48 в выходные дни будут добавлены два дополнительных отправления по утрам, а также для обеспечения перевозок учеников в будние дни появится рейс сообщением «Микрорайон Январский – Автопарк». Кроме этого, для перевозки учащихся будет скорректировано время отправления рейсов автобусного маршрута №34 «площадь Дружбы – микрорайон «Новые Ляды».

Автобусные маршруты №10 «микрорайон Нагорный – микрорайон Владимирский», №36 «улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1», №40 «станция Пермь II – Автопарк», №41 «ПНИПУ – Студенческий городок», №66 «микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева», №71 «10-й микрорайон – Учебный комбинат – микрорайон Чапаевский» и №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» перейдут на осенний режим работы.

С 3 сентября по будним дням добавятся два отправления в утренние часы на маршруте №22 «микрорайон Васильевка – микрорайон Камский», также чаще станет ходить маршрут №77 «микрорайон Левшино – микрорайон Ераничи».

С подробным расписанием можно будет ознакомиться на сайте map.gortransperm.ru.