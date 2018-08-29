В Пермском крае пообещали провести более 1200 сельхозярмарок

СЕГОДНЯ 16:47 2018-08-29T16:47:48+03:00

В сентябре в Перми 7 из них будут работать ежедневно

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На заседании краевого правительства представители Минсельхоза пообещали провести в Прикамье в этом году более 1200 сельскохозяйственных ярмарок.

Как сообщили в правительстве, в сентябре в Перми будут работать 7 постоянных площадок для работы сельскохозяйственных ярмарок выходного дня. В Индустриальном районе - на Шоссе Космонавтов, 114, рядом с фабрикой «Гознак». В Кировском районе - на улицах Ласьвинская и Светлогорской,22 возле ТЦ «Браво». В Ленинском районе - на улице Ленина, 53, между Пермским академическим театром и ТЦ «Пирамида». В Мотовилихинском районе - на улице Аркадия Гайдара, 13а, у торгового центра «КИТ» и на улице Крупской, 42, в районе площади Дружбы. В Свердловском районе - на улице Героев Хасана, 105, в микрорайоне "Велта".