2018-08-29T16:28:39+03:00
Общество

В Прикамье возбудили уголовное дело по факту беспорядков в колонии

В ней отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов
Андрей МАТЛИН
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Зачинщикам беспорядков грозит до 5 лет лишения свободы.Зачинщикам беспорядков грозит до 5 лет лишения свободы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Как уже писала «КП», 18 августа в колонии №37 в Чусовском районе, в котором сидят осужденные сотрудники силовых ведомств, заключенные устроили массовые беспорядки – 10 заключенных, бывших силовиков, отказались подчиняться требованиям администрации и заперлись в спальне.

Следователи Чусового провели проверку и возбудили уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности исправучреждения. Максимальное наказание по этой статье – до 5 лет лишения свободы. По версии следствия, беспорядки начались после того, как один из сидельцев решил наказать другого за сотрудничество с администрацией.

В настоящее время по уголовному делу допрашиваются очевидцы преступления и другие свидетели,

- В отношении потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести причиненных ему травм, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. – Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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