В Прикамье пропала 17-летняя девушка

СЕГОДНЯ 15:26 2018-08-29T16:02:36+03:00

На левой руке у Насти татуировка на французском языке. Фото: личный архив.

Возможно, она уехала в Пермь со своим 20-летним знакомым

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Родные и близкие разыскивают 17-летнюю Анастасию Батуеву.

Девушка ушла из дома в деревне Кондратово Пермского района 25 августа, и с тех пор ее никто больше не видел.

Родные обратились в полицию, а также в пермский поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Следователи Пермского района по факту пропажи несовершеннолетней возбудили уголовное дело.

- В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 25 августа в дневное время девушка ушла на встречу с приятелем, однако домой не вернулась и на связь с родителями не выходила, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Как сообщают волонтеры, она может передвигаться по городу со своим 20-летним знакомым – с Алексеем Макаровым.

На вид ей 16-17 лет, рост – около 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Имеется татуировка на левой руке с текстом на французском языке.

Была одета в черную кожаную куртку, белую кофту и белую футболку, на ногах – белые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят позвонить по телефонам 241-36-40 или 102.