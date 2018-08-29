В Прикамье мужчина нанес спящей жене несколько ударов ножом и надругался над ней

СЕГОДНЯ 15:23 2018-08-29T15:23:01+03:00

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Пьяный житель Больше-Сосновского района в ночь на 18 апреля этого года ударил свою спящую жену несколько раз ножом в живот, а затем надругался над ней. От полученной травмы спустя несколько дней потерпевшая скончалась в больнице.

54-летний насильник был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей).

По приговору суда он проведет следующие 12 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Также мы сообщали, что 29-летний житель Чернушинского района убил своего отчима. В ночь на 17 мая в деревне Каменные Ключи он выпивал вместе со своим 48-летним родственником. Молодой человек выпил лишнего и сильно опьянел. В пьяном угаре он вспомнил старые обиды и стал избивать своего отчима. От полученных травм мужчина скончался.