Жительницы Очера избили наряд ДПС

СЕГОДНЯ 14:55 2018-08-29T14:55:55+03:00

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Наряд ДПС остановил иномарку в Очере для проверки документов. Две пассажирки стали ругаться с полицейскими. Сначала они вступили в словесную перепалку со служителями закона, а затем нанесли инспекторам несколько ударов по лицу, сообщили в краевом следственном комитете.

Женщины признаны виновными в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Приговором суда хулиганкам назначено наказание в виде штрафов в размере 70 и 50 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Прикамье осуждены вымогатели, которые угрожали расправой риелтору. В Чайковском районе в ноябре 2016 года мужчины обратились к риэлтору. Они попросили продать дом и земельный участок своего знакомого, а часть денег отдать им. Клиенты объяснили риелтору, что продавец дома должен им деньги. Однако женщина перевела все деньги от продажи недвижимости хозяину, чем вызвала гнев у мужчин, которые хотели поживиться за чужой счет. Они заявили риелтору, что убьют ее, если она не отдаст им 400 тысяч рублей. Женщина решила обратиться в полицию и при очередной передаче денег вымогателей задержали.