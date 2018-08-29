В Прикамье мужчина убил отчима, вспомнив старые обиды

СЕГОДНЯ 14:43 2018-08-29T14:43:46+03:00

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29-летний житель Чернушинского района убил своего отчима. В ночь на 17 мая в деревне Каменные Ключи он выпивал вместе со своим 48-летним родственником. Молодой человек выпил лишнего и сильно опьянел. В пьяном угаре он вспомнил старые обиды и стал избивать своего отчима. От полученных травм мужчина скончался, сообщили в краевом следственном комитете.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что 11 июня этого года в Перми на улице Куйбышева двое парней на глазах у прохожих жестоко избили 34-летнего жителя краевой столицы. Молодые люди напали на мужчину из-за малозначительного повода. От полученных тяжелых травм пермяк скончался в больнице на следующий день. Выяснилось, что нападавшие приехали в краевую столицу из Кудымкарского района. Их задержали, было возбуждено уголовное дело.