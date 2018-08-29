В Прикамье в продуктах, из которых готовили блюда для детсадовцев, нашли опасные бактерии

СЕГОДНЯ 14:34 2018-08-29T14:34:57+03:00

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Прокуратура Краснокамска выявила множественные нарушения в детских садах № 7 (поселок Майский) и № 36.

- Установлено, что в продуктах, из которых готовят блюда для воспитанников детских садов, есть колиформы (бактерии группы кишечной палочки), - сообщили в пресс-службе ведомства.- Также сотрудниками образовательных учреждений допускаются нарушения правил хранения отдельных продуктов, количество детей в ряде групп определено без расчета площади групповой комнаты.

Роспотребнадзор рассмотрел административные материалы, возбужденные прокурором, и назначил штраф заведующей детсадом № 7 в размере 3 тысяч рублей, юридическому лицу - 30 тысяч рублей.

- В отношении юридического лица детсада № 11 и в отношении заведующего назначены наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.