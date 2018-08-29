2018-08-29T14:32:22+03:00
Происшествия

В Прикамье осуждены вымогатели, которые угрожали расправой риелтору

При очередной передаче денег преступников задержали
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Архив "КП"
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В Чайковском районе в ноябре 2016 года мужчины обратились к риэлтору. Они попросили продать дом и земельный участок своего знакомого, а часть денег отдать им. Клиенты объяснили риелтору, что продавец дома должен им деньги. Однако женщина перевела все деньги от продажи недвижимости хозяину, чем вызвала гнев у мужчин, которые хотели поживиться за чужой счет.

- Подкараулив потерпевшую на улице, мужчины стали угрожать женщине, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Они заявили риелтору, что убьют ее, если она не отдаст им 400 тысяч рублей. Чтобы еще сильнее напугать женщину, один из вымогателей замахнулся на нее саперной лопатой. Испугавшись за свою жизнь, она была вынуждена передать рэкетирам 30 тысяч рублей.

Женщина решила обратиться в полицию и при очередной передаче денег вымогателей задержали.

Суд приговорил одного рэкетира к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Его подельник проведет 2 года в исправительной колонии общего режима. Кроме того, виновные заплатят штраф в сумме 30 тысяч рублей каждый.

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