2018-08-29T11:56:04+03:00
Общество

В Пермском крае больного туберкулезом отправили на принудительное лечение

Он отказывался добровольно лечиться
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Чернушинском районе медицинские работники обратились в прокуратуру. Они заявили, что 34-летний мужчина отказывается добровольно лечиться от туберкулеза легких и подвергает других людей опасности, сообщили в службе судебных приставов.

По заявлению прокуратуры судебные приставы уведомили мужчину о необходимости подчиниться требованиям и предупредили об ответственности за неисполнение решений прокуратуры. Однако мужчина никак не отреагировал на предупреждения. Тогда судебные приставы совместно с сотрудниками полиции силой доставили больного в краевой противотуберкулезный диспансер № 9, расположенный в Чайковском районе.

Ранее мы писали, что в Прикамье должница спряталась от приставов в горе грязного белья. Жительница Кизела не выплачивала алименты на содержание своей маленькой дочки.. Когда сотрудники ФССП пришли в квартиру, где могла находиться должница, там что-то бурно отмечали. Гости рассказали, что женщина на празднике не появлялась. Однако судебный пристав обнаружил гору грязного белья, в которой пряталась должница.

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