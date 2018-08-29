В пермскую «Звезду» перешел полузащитник казанского «Рубина»

СЕГОДНЯ 11:37 2018-08-29T11:45:10+03:00

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Никита Голдобин вернулся в Пермь и будет выступать за «Звезду». 21-летний полузащитник перешел в пермскую команду из казанского «Рубина» на правах аренды. Соглашение подписано до конца 2018 года.

Голдобин провел последние сборы с основной командой «Рубина», но закрепиться в составе не сумел и не провел ни одного матча за основу.

Сейчас Голдобина включают в состав команды. 2 сентября пермякам предстоит сложный матч с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Матч начнется в 19 часов.

Напомним, что Никита Голдобин родился 3 марта 1997 года в Перми. В сезонах 2013/14 и 2014/15 выступал за «Амкар-молодёжный», проведя за него 34 матча и забив 5 голов. Затем вместе с Евгением Тюкаловым выступал за «Униао Лейрию» из первого дивизиона Португалии.

Последние два сезона Голдобин отыграл в молодежной команде «Рубина», сыграв 49 матчей и забив 11 голов.