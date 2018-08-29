2018-08-29T11:21:48+03:00
Происшествия

Полицейские вывели из прикамского леса компанию заблудившихся грибников

Их удалось отыскать только ночью
Елена КОНОВА
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На фото спасенные грибники. Скриншот с видео пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краюНа фото спасенные грибники. Скриншот с видео пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю
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На прошлой неделе в отдел полиции Чайковского района сообщили о том, что в лесу заблудилась компания из четырех человек. Две женщины и двое мужчин ушли в лес, чтобы собирать грибы, но не смогли найти дорогу обратно.

- По имеющимся данным днем они уехали на машине в лес, расположенный в деревне Опары Чайковского района, - сообщили в пресс-службе полиции. - У одного из грибников был при себе сотовый телефон. Заплутавшие местные жители сообщили о случившемся родственнице, а та - в службу экстренного реагирования.

На поиски грибников вышли инспекторы ГИБДД, участковый, сотрудник уголовного розыска, лесничий и егерь. Только около полуночи полицейские нашли автомобиль, принадлежавший грибникам. Компания была недалеко от этого места, в лесном массиве.

- Они жгли костер, их физическое состояние не вызывало опасения, в медицинской помощи они не нуждались, - уточнили в полиции. - Выведенные из леса граждане от всей души поблагодарили своих спасителей за помощь.

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