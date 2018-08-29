В сентябре в Перми меняется график работы отделов ЗАГС

СЕГОДНЯ 10:04 2018-08-29T10:05:12+03:00

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С 3 сентября изменятся часы приема посетителей в районных отделениях ЗАГС. Время посещения с утра увеличится на 30 минут.

В понедельник, вторник и четверг ЗАГСЫ будут принимать посетителей с 9 утра до 12:30 и с 14 до 17:30. В пятницу ЗАГСЫ будут открыты с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:30. В среду только с 9 утра до 12.30, потому что в этот день меньше всего посетителей.

В субботу в ЗАГС можно будет обратиться в Дзержинский и Кировский отделы с 9 утра до 12:30 и с 14:00 до 16:30.

Напомним, что в конце июля в Перми на свет появились тройняшки. Родители зарегистрировали их в Ленинском отделе управления ЗАГС. Все трое детей – мальчики. Родители назвали малышей Денисом, Владимиром и Дмитрием, они стали первыми детьми в семье.Всего в июле, по данным администрации Перми, в краевой столице родился 1261 ребенок, из них 670 мальчиков и 591 девочка.