2018-08-29T09:41:50+03:00
Спорт

В Перми установлена спортплощадка для людей с ограниченными возможностями здоровья

Там будут проходить мероприятия по реабилитации и интеграции людей-инвалидов
Константин КЯКИНЕН
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Новая специальная спортивно-игровая площадка была установлена на улице Дружбы, 12 в краевой столице. В этом помещении расположено районное общество инвалидов.

На спортивной площадке установлены комплекс тренажеров, спортивное оборудование, баскетбольная стойка. Кроме того, там возведены качели с платформой для коляски, стол-песочница, доступные для людей с ограниченными возможностями. Нанесенная на площадке разметка позволяет проводить тренировки соревнования по игре бочча, включенной в паралимпийский вид спорта для людей с ДЦП.

Спортивную площадку можно использовать и как прекрасный комплекс мероприятий по реабилитации и интеграции людей с ограниченными возможностями.

Ранее мы писали, что в Перми во время проведения марафона ограничат движение транспорта. Людей на территорию проведения соревнований будут пропускать только через металлорамки. Проход детей в возрасте до 12 лет будет разрешен в сопровождении взрослых. А вот с животными пускать не будут.

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