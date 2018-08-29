В коровьи глаза посмотреть, да себя показать

СЕГОДНЯ 09:21 2018-08-29T09:21:47+03:00

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Как выглядит современная ферма по выращиванию крупного рогатого скота? Как организовано современное молочное производство «от коровы до прилавка магазина»? Эти вопросы интересны не только потребителям пермских продуктов, но и в первую очередь будущим специалистам агропромышленной отрасли.

29 августа завершается летний цикл профориентационных экскурсий на успешные предприятия АПК Пермского края. В этот день студенты Пермской сельскохозяйственной академии и Пермского агропромышленного техникума посетят ООО «Шерья» - передовое предприятие молочного животноводства, расположеное в селе Шерья Нытвенского района.

Поездка в ООО «Шерья» станет завершающей в череде профориентационных и агрообразовательных экскурсий, которые были организованы этим летом по инициативе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Они проводятся в рамках программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края». Эта программа включает в себя мероприятия по реализации кадровой политики, формированию и укреплению положительного имиджа сельхозпредприятий и продвижению научно-технических результатов в агропромышленном комплексе.

Пришел, увидел, захотел

Помимо зрелищной экскурсии по ферме и цеху по переработке молока сельхозпредприятия «Шерья», ребята смогут пообщаться с руководителями об условиях, которые обеспечиваются вновь прибывшим сотрудникам предприятия.

Условия труда, особенно условия для молодых специалистов - немаловажный вопрос. Ведь такие экскурсии по профориентации, в первую очередь, призваны решать кадровые вопросы: привлечение молодежи в аграрный сектор, обеспечение работой молодых специалистов и обеспечение кадрами сельхозпредприятий. Это обоюдовыгодные мероприятия, где гости и принимающая сторона могут присмотреться друг другу. И, возможно, уже на этой самой экскурсии решится чья-то судьба.