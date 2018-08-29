В коровьи глаза посмотреть, да себя показать
Как выглядит современная ферма по выращиванию крупного рогатого скота? Как организовано современное молочное производство «от коровы до прилавка магазина»? Эти вопросы интересны не только потребителям пермских продуктов, но и в первую очередь будущим специалистам агропромышленной отрасли.
29 августа завершается летний цикл профориентационных экскурсий на успешные предприятия АПК Пермского края. В этот день студенты Пермской сельскохозяйственной академии и Пермского агропромышленного техникума посетят ООО «Шерья» - передовое предприятие молочного животноводства, расположеное в селе Шерья Нытвенского района.
Поездка в ООО «Шерья» станет завершающей в череде профориентационных и агрообразовательных экскурсий, которые были организованы этим летом по инициативе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Они проводятся в рамках программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края». Эта программа включает в себя мероприятия по реализации кадровой политики, формированию и укреплению положительного имиджа сельхозпредприятий и продвижению научно-технических результатов в агропромышленном комплексе.
Пришел, увидел, захотел
Помимо зрелищной экскурсии по ферме и цеху по переработке молока сельхозпредприятия «Шерья», ребята смогут пообщаться с руководителями об условиях, которые обеспечиваются вновь прибывшим сотрудникам предприятия.
Условия труда, особенно условия для молодых специалистов - немаловажный вопрос. Ведь такие экскурсии по профориентации, в первую очередь, призваны решать кадровые вопросы: привлечение молодежи в аграрный сектор, обеспечение работой молодых специалистов и обеспечение кадрами сельхозпредприятий. Это обоюдовыгодные мероприятия, где гости и принимающая сторона могут присмотреться друг другу. И, возможно, уже на этой самой экскурсии решится чья-то судьба.