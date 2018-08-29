2018-08-29T07:23:14+03:00
Происшествия

В Прикамье поезд сбил медведя

Тело животного утилизировано
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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21 августа в Нытвенском районе на железнодорожных путях между станциями Чайковская и Григорьевская машинист поезда «Верещагино-Пермь» обнаружил тело мертвого медведя. По предварительной информации, его сбил ранее проходящий поезд, сообщили нам в линейном управлении на транспорте. Тело дикого животного отправлено в охотхозяйство для утилизации.

Напомним, что в Пермском крае участились случаи ДТП с участием диких животных. В краевом минприроды сообщили, что с начала 2018 г. на территории Пермского края зафиксировано 57 аварий с участием диких животных, из них два произошло на прошлом неделе.

Автомобилистам, особенно в темное время суток, следует обращать внимание на дорожный знак «Дикие животные», который выставляется в местах возможного выхода животных. Необходимо сбавить скорость до минимума и проезжать при скорости 40 км/ч. За погибшего лося водителям придется заплатить 80 тысяч рублей, за кабана – 30 тысяч, косули – 40 тысяч, медведя – 60 тысяч.

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