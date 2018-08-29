В Перми во время проведения марафона ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 06:43 2018-08-29T06:44:17+03:00

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8 и 9 сентября в Перми пройдет второй международный марафон. Стартовать участники будут от площадки перед Театром-Театром, которая будет огорожена. Пропускать людей будут только через металлорамки. Запрещено проносить любой вид оружия, острые и взрывоопасные предметы, сумки размером свыше 50*50*50 см, любые алкогольные напитки, напитки в стеклянной таре и в пластиковой таре емкостью свыше 0,5 литра. Проход детей в возрасте до 12 лет будет разрешен в сопровождении взрослых. А вот с животными пускать не будут.

Также по всему маршруту Пермского международного марафона будут установлены ограждения, ограничено дорожное движение, в том числе выезды из прилегающих дворов. По трассе будет организовано дежурство скорой помощи, сотрудников полиции и Росгвардии. Пройти через трассу марафона можно будет с разрешения спортивного судьи или полицейского на перекрестках улиц.