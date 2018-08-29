2018-08-29T06:32:07+03:00
Спорт

Прикамская биатлонистка Валерия Васнецова победила на летнем чемпионате мира

Наша спортсменка одержала победу в гонке преследования среди юниорок
Константин КЯКИНЕН
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фото: Союз биатлонистов Россиифото: Союз биатлонистов России
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Прикамская биатлонистка Валерия Васнецова завоевала две медали летнего чемпионата мира в чешском Нове-Место. Сначала наша «стреляющая лыжница» завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке. Победу праздновала Камила Жук из Польши, второе место - у чешской спортсменки Маркеты Давидовой.

В гонке преследования Валерии Васнецовой удалось взять реванш. Она опередила своих соперниц Камилу Жук на 8.8 секунд и Маркету Давидову на 45.4 секунд.

- С первой стойкой удалось справиться, а на второй два промаха связываю с психологией, - отметила победительница после финиша. - Все-таки это контактная гонка. Мне повезло, что соперницы тоже допустили ошибки. Благодаря этому мне удалось сегодня выиграть.

Ранее мы писали, что пермский «летающий лыжник» Евгений Климов стал лидером общего зачета летнего Гран-При. На этапах Кубка мира в Чайковском он будет выступать в желтой майке.

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