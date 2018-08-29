В Прикамье волонтеры ищут добровольцев для поисков 80-летней женщины, пропавшей в Кунгурском районе

СЕГОДНЯ 06:16 2018-08-29T06:16:55+03:00

Больше суток нет известий о пропавшей Анфисе Михайловне Ватлецовой

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Волонтеры начали поиски 80-летней Анфисы Михайловны Ватлецовой, которая ушла из дома в в деревне Стерлягово Кунгурского района в ночь на 28 августа. Больше суток от нее нет никаких известий. Сегодня, 29 августа волонтеры собираются в деревне, где пропала бабушка.

Анфиса МИхайловна неразговорчивая, может негромко разговаривать сама с собой. Приметы: рост примерно160 см., среднего телосложения, волосы тёмные с сединой, глаза карие.

Была одета в синий халат с красными цветочками, вязаную сиреневую кофту, трико, синие тапки в горох.

Всем, кто хочет присоединиться к поиску женщины, просят обратиться к координатору Александру (т. 8-912-487-25-64), информацию о пропавшей женщине и времени сбора можно передать уточнить у Ксении (т. 8-902-80-75-403).

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