Пермское УФАС: краевой минспорт выдавал субсидии ряду федераций без разрешения
Пермское УФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях краевого министерства физической культуры и спорта.
Антимонопольщики изучили выделение субсидий на проведение спортивных мероприятий в 2017 году. Выяснилось, что ряд федераций получали преференции - это «Федерация бодибилдинга Пермского края», «Пермская краевая федерация подводного спорта», «Пермская краевая федерация велоспорта-маунтинбайка, велоспорта-шоссе, велоспорта-трека, велоспорта-ВМХ» и другим.
В ведомстве отметили, что такие преференции могут быть предоставлены только с согласия антимонопольного органа.
- Фактически деньги были распределены адресно, равный доступ к этой возможности не был обеспечен, нашего согласия так же не было запрошено, – пояснила начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Анастасия Белова.
Министерству спорта выдано предупреждение, сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.