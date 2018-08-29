2018-08-29T06:18:30+03:00
Общество

Пермское УФАС: краевой минспорт выдавал субсидии ряду федераций без разрешения

Равный доступ к получению помощи из бюджета министерство не обеспечило
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермское УФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях краевого министерства физической культуры и спорта.

Антимонопольщики изучили выделение субсидий на проведение спортивных мероприятий в 2017 году. Выяснилось, что ряд федераций получали преференции - это «Федерация бодибилдинга Пермского края», «Пермская краевая федерация подводного спорта», «Пермская краевая федерация велоспорта-маунтинбайка, велоспорта-шоссе, велоспорта-трека, велоспорта-ВМХ» и другим.

В ведомстве отметили, что такие преференции могут быть предоставлены только с согласия антимонопольного органа.

- Фактически деньги были распределены адресно, равный доступ к этой возможности не был обеспечен, нашего согласия так же не было запрошено, – пояснила начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Анастасия Белова.

Министерству спорта выдано предупреждение, сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

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