2018-08-28T14:49:50+03:00
Происшествия

В Прикамье водитель «Ауди 100» приговорен к обязательным работам за нетрезвую езду

Он уже не в первый раз сел за руль пьяным
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В январе сотрудники ГИБДД в поселке Гайны остановили автомобиль «Ауди 100» под управлением 32-летнего мужчины. Инспекторы увидели, что водитель нетрезв и попросили пройти медицинское освидетельствование. После того, как алкотестер показал наличие алкоголя в крови, нарушителя отстранили от управления транспортным средством.

В ходе дальнейшей проверки полицейские выяснили, что ранее водитель привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Было возбуждено уголовное дело, сообщили в краевой полиции.

Суд назначил виновному ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что в Прикамье 19-летний парень угнал машину и попал на ней в ДТП. Горе-водитель не справился с управлением, и авто упало в кювет.Авария случилась в Куеде, в районе автодороги Федоровск – Тапья.

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