2018-08-28T14:31:09+03:00
Общество

В Перми на три дня закроют движение на перекрестке Розалии Землячки и Уральской

Автобусы будут ходить по улицам Уральская, Работницы и Лебедева
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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С 29 по 31 августа в Мотовилихинском районе Перми будет закрыто движение на перекрестке улиц Уральской и Розалии Землячки, сообщили в городском департаменте дорог и транспорта. Ограничения связаны с капитальным ремонтом участка улицы Уральская.

Перекресток будет перекрыт в ночь на 29 августа и будет открыт только в 18 часов 31 августа. Автобусы №18, №32, №34, №36 и №77 при движении в центр города будут перенаправлены на улицы Уральская, Работницы и Лебедева.

Автомобилистов просят выбирать пути объезда и заранее планировать маршрут следования.

Ранее мы писали, что с 25 августа, до 5 октября ограничили движение транспорта по улице Николая Островского (это Свердловский район Перми) - на участке от дома 13 по улице Революции до улицы Революции. Как пояснили в "Пермской сетевой компании", ограничения связаны с третьим этапом реконструкции теплосети на улице Островского.

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