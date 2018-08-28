В Прикамье осудят мужчину, который угрожал застрелить начальника уголовного розыска

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-28T14:15:30+03:00

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В Кудымкаре осудили 41-летнего жителя Косинского района, который угрожал убить сотрудников полиции. Потерпевшими по делу признаны 4 сотрудника кудымкарского отдела полиции», в том числе начальник уголовного розыска.

В ноябре 2017 года на улице Центральной в Кудымкаре наряд ДПС ночью остановил мужчину. В ответ мужчина направил на полицейских пистолет похожий на ТТ (Тульский Токарев) 1930/33 годов.

- После задержания мужчины оказалось, что пистолет является газовым, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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