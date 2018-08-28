Пермяки смогут рассказать о своей семье, приняв участие в историческом конкурсе

СЕГОДНЯ 13:54 2018-08-28T13:54:06+03:00

Работы на тему «Моя семья в истории города» можно присылать до 30 сентября

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В рамках Третьего городского исторического форума «История Перми: от заводского поселка к промышленному мегаполису» проходит конкурс «Моя семья в истории города».

Пермякам предлагают рассказать о своих родственниках, внесших вклад в развитие города и промышленности. Как поясняют организаторы, особенно ценятся истории о пермских рабочих династиях.

Конкурсная работа должна содержать семейную историю, кратко, ярко и информативно описывающую судьбу героя. В своем рассказе необходимо использовать документы и другие материалы семейных архивов.

Историю семьи можно в нескольких форматах: печатное издание в бумажном или электронном виде: стенгазета, журнал, альманах. Принимаются также фильмы или сайты. Победители и призёры конкурса будут определяться во всех номинациях по трём возрастным категориям: от 6 до 12 лет, от 13 до 18 лет, от 19 лет. Кроме того, специальным призом будет отмечена лучшая конкурсная работа, посвященная трудовым династиям.

Заявки для участия в конкурсе и конкурсные работы принимаются до 30 сентября 2018 года на адрес электронной почты: permkrai_family@mail.ru с пометкой «История моей семьи». Кроме того, свои воспоминания можно оформить и принести по адресу: ПГГПУ, ул. Пушкина, 44 каб.311 в рабочие дни с 11.00 до 17.00, предварительно связавшись по телефону.