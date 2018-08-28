2018-08-28T13:44:17+03:00
Общество

В Прикамье «Ростелеком» создаст рабочие места для обучения детей-инвалидов

Индивидуальный канал доступа будет организован для 113 учащихся и 4 образовательных организаций
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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«Ростелеком» и краевое министерство образования и науки заключили госконтракт на организацию дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Этот сложный, многокомпонентный, но, безусловно, добрый проект Министерство образования и науки Пермского края реализует с 2009 года, - комментирует министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - За эти почти 10 лет было создано более 600 рабочих мест. Хорошо, что «Ростелеком» помогает осуществлять мечту особенных детей: проводит интернет и осуществляет наладку оборудования. Конечно, мы понимаем важность и необходимость поддержки особенных ребятишек, поэтому всегда щедро финансируем это направление», -

В рамках проекта 41 ребенок получит комплект новейшего оборудования, состоящего из компьютера, принтера, сканера, цифрового фотоаппарата, микроскопа и др. Также в 14 школах региона установят комплекты программно-технических средств для учителей, которые будут дистанционно заниматься с детьми-инвалидами. Педагоги уже прошли специальное обучение.

Специалисты «Ростелекома» организуют подключение рабочих мест детей с ограниченными возможностями здоровья и их учителей к сети интернет. Индивидуальный канал доступа будет организован для 113 учащихся и 4 образовательных организаций. Также будут обеспечены информационная безопасность, будет запрещен доступ к ряду интернет-ресурсов.

- Преимущество современных технологий и коммуникаций в том, что они делают образование открытым и доступным для всех и, безусловно, существенно расширяют возможности в обучении тех детей, которым нужны особый подход и внимание», - отметил директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Сандалов.

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