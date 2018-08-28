Теодору Курентзису могут присвоить звание Почетного гражданина Пермского края

СЕГОДНЯ 12:55 2018-08-28T12:55:25+03:00

Теодора Курентзиса предложили отметить за развитие музыкального искусства в Прикамье. Фото: Евгения ГУСЕВА

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На заседании Пермской городской думы депутаты рассмотрели ходатайства трех коллективов о присвоении их руководителям звания Почетного гражданина Пермского края. Среди соискателей был и художественный руководитель пермского оперного театра Теодор Курентзис. Коллектив театра предложил присвоить ему высокое звание «за заслуги в развитии музыкального искусства в Пермском крае».

Напомним, Теодор Курентзис был приглашен на должность худрука пермского оперного в январе 2011 года.

Окончательное решение по присвоению званий должны принять депутаты Законодательного собрания. В городской думе, по сложившимся правилам, должны были поддержать – или не поддержать – соответствующие предложения.

По кандидатурам ректора медуниверситета Ирины Корюкиной и главного дирижера Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова решения о поддержке были приняты единогласно. Против Теодора Курентзиса проголосовал лишь представитель фракции КПРФ Геннадий Сторожев.