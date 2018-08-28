2018-08-28T11:24:48+03:00
Происшествия

Соцсети: в Прикамье с крыши заброшенного здания упала школьница

Девочка находится в больнице
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В социальных сетях сообщили о том, что в Добрянке произошло ЧП. Как рассказывают местные жители, вечером в понедельник, 27 августа, на крышу заброшенного здания залезла 13-летняя девочка. Непонятно, что произошло, но в итоге школьница упала.

Очевидцы происшествия вызвали «скорую», подростка увезли в Пермь.

- Девочка лежит в отделении травматологии, она в состоянии средней тяжести, - сообщили в пресс-службе минздрава.

Ранее мы писали о том, что в июле в Чайковском в микрорайоне Заря с пятого этажа дома по улице Декабристов выпала девочка. Соседи утверждают, что девочка осталась дома одна. Мама вместе с младшей дочерью вышла в магазин. По словам очевидцев трагедии, бригада скорой помощи приехала уже через 10 минут. Девочку увезли в реанимационное отделение местной больницы, а затем доставили на вертолете санавиации в Пермь.

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