В Прикамье должница спряталась от приставов в горе грязного белья

СЕГОДНЯ 10:53 2018-08-28T10:53:16+03:00

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Жительница Кизела не выплачивала алименты на содержание своей маленькой дочки. Судебные приставы решили привлечь ее к административной ответственности. Когда сотрудники ФССП пришли в квартиру, где могла находиться должница, там что-то бурно отмечали. Гости рассказали, что женщина на празднике не появлялась.

- Гостеприимно предложив наведаться в другой раз, хозяин предложил приставу удостовериться, что женщины в помещении нет, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Он принялся демонстрировать свои апартаменты. Оглядев комнаты, пристав направился в ванную комнату. Заглянув туда, он указал хозяину на огромную гору грязного белья, высказав недоумение по поводу такого количества одежды. Вопрос пристава повис в воздухе.

Судебный пристав решил, что именно в горе грязного белья находится должница. Он назвал ее по имени и попросил выйти.

- Женщина скинула многочисленные вещи и предстала перед сотрудником ФССП, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. - В отношении нее составлен административный протокол. Женщина заверила, что ищет работу и намерена начать не только платить алименты, но возобновить встречи с дочерью.