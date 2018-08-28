2018-08-28T07:35:13+03:00
Происшествия

Безработный пермяк ограбил зоомагазин

Его задержали сотрудники полиции
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Перми стражи порядка задержали безработного 46-летнего мужчину, который совершил разбойное нападение на зоомагазин.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, в полицию поступило сообщение от продавца из зоомагазина.

- Женщина пояснила, что в магазин зашел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, стал требовать деньги, а затем скрылся, - рассказали в ведомстве. - Стражи порядка задержали подозреваемого по горячим следам.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье учитель английского языка «помог» другу, которому нужны были деньги на билет до Петербурга, ограбить магазин. В северной столице молодого человека ждала любимая женщина.

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