Владимир Путин распорядился предоставить частному инвестору земельный участок в центре Перми - для инвестпроекта по медуниверситету

СЕГОДНЯ 17:36 2018-08-27T17:36:50+03:00

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Как поясняют в Минздраве РФ, речь идет о первом в России инвестиционном проекте по развитию инфраструктуры здравоохранения, который будет реализован за счет частных инвестиций в Пермском медицинском университете. Предполагается, что для этого вуза будут возведены площади для одной из университетских кафедр..

- Подписание инвестиционного договора между медицинским университетом и АО «Корпорация развития Пермского края» состоялось на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи, - сообщили в российском Минздраве.

Для скорейшей реализации инвестиционного проекта Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении под строительство земельного участка площадью 885 квадратных метра, находящегося в федеральной собственности. Земля будет выделена без торгов. На улице Крисанова, 22 инвестор должен выстроить семиэтажное здание и два этажа передать медицинскому университету.