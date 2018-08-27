2018-08-27T14:47:29+03:00
Общество

В Перми посадили директора ООО «Лестрейд», который скрыл от налогов 142 млн рублей

Суд приговорил руководителя организации к двум годам лишения свободы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми вступил в законную силу приговор Индустриального суда о признании виновным директора ООО «Лестрейд», который скрыл от налогов 142 млн рублей.

Суд установил, что руководитель организации в 2011-2014 годах занимался поставками фанерного сырья. Сырье он приобретал у организаций, не являющихся плательщиками НДС, что не предоставляло право ООО «Лестрейд» на налоговый вычет. С целью уклонения от уплаты налоговых платежей он нашел фирмы, с помощью которых создал искусственный документооборот, предоставляющий право на налоговый вычет по НДС. Всего было получено налоговых вычетов по НДС в размере более 142 млн. рублей. сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворен гражданский иск налоговой службы в размере более 142 млн. рублей. Судебной коллегией Пермского краевого суда приговор оставлен без изменения.

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