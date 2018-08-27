Пермяков с Днем набережной поздравит «Несчастный случай»

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-27T14:20:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми состоится большой праздник, посвященный Дню пермской набережной. 2 сентября с 18 до 22 часов праздничные мероприятия развернутся одновременно на трех сценах: на Соборной площади, променадной части набережной и акватории Камы.

Центром площадки «Дыхание города» станет Соборная площадь. Здесь будет оборудована большая сцена и светодиодные экраны. В течение дня на площади выступят артисты пермских театров. Кульминацией праздника станет выступление группы «Несчастный случай».

В амфитеатре на набережной пройдут концерты лучших музыкальных коллективов Перми и выступления диджеев. На детской площадке, где оборудуют третью сцену, запланированы спектакли детских театров и настоящее иллюзионное шоу.

Большая зонтичная аллея украсит спуск от лестницы к набережной, на променаде разместится инсталляция «Воздушные люди». Композицию из арт-объектов дополнит «Бабушкин велосипед». Двухколесный велосипед с помощью специального привода будет соединен с вязальной машиной. Каждый пермяк сможет связать себе на память шарф.

Ярким событием дня станет парад героев, который возглавят персонажи известных литературных произведений, фильмов и комиксов. Вдоль берега подсвеченные светодиодами проплывут огромные буквы, которые сложатся в фразу «Жизнь течет своим чередом». В финале праздника пермяков ждет фейерверк.