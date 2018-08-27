22-летний житель Прикамья, вышедший на свободу, снова совершил кражу

СЕГОДНЯ 14:01 2018-08-27T14:02:01+03:00

Он взломал окно и проник в магазин, откуда забрал 30 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Уинском районе 22-летний молодой человек ограбил магазин. Он проник в торговое помещение, выломав окно.

В ходе осмотра места преступления выяснилось, что добычей преступника стали 30 тысяч рублей. В кратчайшие сроки полицейские задержали взломщика. Оказалось, что молодой человек только освободился из мест лишения свободы.

Решением Ординского районного суда бывший заключенный не имел права менять место жительства, не выезжать за пределы района, где должен проживать после отбывания заключения. Кроме того, он был являться раз в месяц для отметки. Однако 22-летний осужденный неоднократно нарушал предписания, сообщили в краевой полиции.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что в Перми сотрудник ФСИН избил адвоката у входа в кафе.