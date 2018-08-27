В Перми двое парней насмерть забили прохожего в центре Перми

СЕГОДНЯ 13:33 2018-08-27T13:33:13+03:00

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11 июня этого года в Перми на улице Куйбышева двое парней на глазах у прохожих жестоко избили 34-летнего жителя краевой столицы. Молодые люди напали на мужчину из-за малозначительного повода. От полученных тяжелых травм пермяк скончался в больнице на следующий день, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Выяснилось, что нападавшие приехали в краевую столицу из Кудымкарского района. Их задержали, было возбуждено уголовное дело. Теперь расследование завершилось, материалы уголовного дела переданы в суд. Молодых парней будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее мы писали, что в Перми сотрудник ФСИН избил адвоката у входа в кафе. Надзиратель работал в Новосибирске, а в Пермь приехал в отпуск. Он бил незнакомого ему мужчину ногами и руками. С черепно-мозговой травмой мужчина был доставлен в больницу.