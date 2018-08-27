В Перми сотрудник ФСИН избил адвоката у входа в кафе

СЕГОДНЯ 13:07 2018-08-27T13:08:06+03:00

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В мае вечером у входа в кафе на улице Крисанова сотрудник ФСИН избил члена адвокатской палаты Пермского края. Надзиратель работал в Новосибирске, а в Пермь приехал в отпуск. Он бил незнакомого ему мужчину ногами и руками. С черепно-мозговой травмой мужчина был доставлен в больницу.

Сейчас завершено расследование уголовного дела, материалы переданы в суд, сообщили в краевом следственном комитете.

Ранее мы сообщали, что 59-летнего пермяка, который ушел в гараж и не вернулся, нашли мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой. Мужчина пропал при странных обстоятельствах в микрорайоне Крохалева. По словам родных в минувшее воскресенье он ушел в гараж и не вернулся. Последний раз его видели в гаражном кооперативе около девяти вечера.Родные написали заявление в полицию, и полицейские подключились к поискам. Но 22 августа поиски были прекращены - мужчина найден мертвым.