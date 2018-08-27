2018-08-27T13:54:39+03:00
Происшествия

В Березниках пожарные спасли мужчину, который был без сознания

С ожогами 30% тела он госпитализирован в больницу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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26 августа вечером в Березниках на четвертом этаже пятиэтажки на улице Набережной вспыхнул пожар. Прибывшие огнеборцы обнаружили в квартире 54-летнего мужчину. Он был без сознания. Пожарные вынесли мужчину из горящей квартиры и передали врачам скорой медицинской помощи. С ожогами 30% тела пострадавший был доставлен в городскую больницу.

Установлено, что мужчина выпивал и курил в кровати, там и заснул. Предварительная причина - неосторожность при курении, сообщили в краевом МЧС.

Ранее мы писали еще об одном пожаре в Березниках. В ночь на субботу жители пятиэтажного жилого дома на улице Парижской коммуны в Березниках проснулись от едкого запаха гари. Бойцы звена газодымозащитной службы, используя спасательные устройства, вывели из подъезда дома на улицу 15 жильцов, среди них трое детей. Еще два жителя вышли самостоятельно. Через полчаса пожар был ликвидирован.Обошлось без жертв, но в загоревшейся квартире сгорели домашние вещи.

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