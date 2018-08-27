В День знаний в Перми будет запрещена продажа алкоголя

СЕГОДНЯ 12:38 2018-08-27T12:38:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае 1 сентября власти введут запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничение по реализации алкогольной продукции связано с проведением школьных линеек в честь Дня знаний.

В случае, если в день запрета будет зафиксировано нарушение, то на должностных лиц наложат штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей.

Напомним, что в регионе действует закон о запрете на продажу алкоголя не только в День знаний, но и в День Победы, День защиты детей, дни последних звонков, День ВДВ и другие праздники.

Ранее мы писали, что по факту обрушения стены ресторана «Никала Пиросмани» возбудили уголовное дело. В июне стена рухнула прямо на экс-замминистра края Веронику Вайсман. От порыва шквалистого ветра скрепленные раствором кирпичи рухнули на столик, где она сидела. Женщина получила перелом двух грудных позвонков и перелом ребра. На машине «скорой помощи» ее увезли в больницу.