Пермяк отсудил деньги за неисправный автомобиль

СЕГОДНЯ 09:54 2018-08-27T09:54:27+03:00

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3 февраля 2016 года пермяк купил машину по цене 874 990 рублей с гарантией на три года. В мае 2017 года владелец машины отдал автомобиль в сервисный центр для ремонта двигателя. Однако машину ему так и не отремонтировали. Через 45 дней мужчина обратился к изготовителю автомобиля с требованием о возврате денег за машину, но получил отказ. Тогда он обратился в суд.

В исковом заявлении он потребовал взыскать в его пользу стоимость автомобиля, разницу в стоимости товара, убытки по оплате процентов, убытки по дополнительному оборудованию, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной судом суммы, сообщили в краевом суде.

Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ провела экспертизу и выяснила, что в двигателе внутреннего сгорания автомобиля имеются существенные производственные недостатки. Дзержинский районный суд удовлетворил требования истца, краевой суд оставил решения без изменения.