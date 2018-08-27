20-летний пермяк сделал программу для создания мема без помощи человека

СЕГОДНЯ 06:48 2018-08-27T06:49:01+03:00

Бот сам придумывает подписи к картинкам и делает посты в паблике

Изменить размер текста: A A

20-летний Артем Чирков создал программу, которая сама создает смешные мемы, придумает подписи и выкладывает посты в сеть.

Автор утверждает, что все посты, которые были созданы за последнюю неделю, сделаны без модерации и теперь для работы паблика вообще не нужны люди.

- Достигнуто это было путем использования наиболее инновационных технологий за всю нашу историю, - пишет он в своей группе «Абстрактный Юмор 2.0», да и, наверное, историю автогенерируемых мемов вообще. За распознавание текста отвечает нейросеть, а за фильтрацию и вставку — продвинутый алгоритм для анализа данных.

По задумке автора, нейросеть объединяет смешные картинки из популярных сообществ и публикует их на страницу. С мая 2018 года «Абстрактный юмор» раз в неделю собирает информацию о новых мемах анализирует их и сохраняет информацию о зонах с текстом.

Отметим, что автор программы Артем Чирков родился в Перми, а последние два года провёл в Канаде, где учится на программиста.