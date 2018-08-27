2018-08-27T06:49:01+03:00
Общество

20-летний пермяк сделал программу для создания мема без помощи человека

Бот сам придумывает подписи к картинкам и делает посты в паблике
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: соцсети "Абстрактный юмор"фото: соцсети "Абстрактный юмор"
Изменить размер текста:

20-летний Артем Чирков создал программу, которая сама создает смешные мемы, придумает подписи и выкладывает посты в сеть.

Автор утверждает, что все посты, которые были созданы за последнюю неделю, сделаны без модерации и теперь для работы паблика вообще не нужны люди.

- Достигнуто это было путем использования наиболее инновационных технологий за всю нашу историю, - пишет он в своей группе «Абстрактный Юмор 2.0», да и, наверное, историю автогенерируемых мемов вообще. За распознавание текста отвечает нейросеть, а за фильтрацию и вставку — продвинутый алгоритм для анализа данных.

По задумке автора, нейросеть объединяет смешные картинки из популярных сообществ и публикует их на страницу. С мая 2018 года «Абстрактный юмор» раз в неделю собирает информацию о новых мемах анализирует их и сохраняет информацию о зонах с текстом.

Отметим, что автор программы Артем Чирков родился в Перми, а последние два года провёл в Канаде, где учится на программиста.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермяк отсудил деньги за неисправный автомобиль
Соцсети: в Перми восемь экипажей полиции ловила лихача
В Перми на три дня будет отключен светофор
В Перми у детского садика на Гайве нашли выброшенные ртутные градусники
Пес-алабай Лаваш, получивший в Перми 12 ножевых ранений, впервые вышел на прогулку
В Прикамье произошла смертельная авария на автотрассе «Пермь – Ильинский»
К пермским электричкам будут цеплять еще два детских вагона
В Instagram появилось видео посадки авиалайнера в Перми в непростых погодных условиях
Пермская звезда «Реальных пацанов» присоединилась к флешмобу DJ Smash «Падающая звезда»
В Пермском крае ночью вышел из дома и пропал 43-летний мужчина
В Прикамье из горевшей пятиэтажки эвакуировали троих детей
Очевидцы выложили видео массового ДТП у «Гознака» в Перми
В Перми банда псевдогазовиков грабила пенсионеров
В Перми в воскресенье отключат сразу несколько светофоров
В сентябре откроется прямой рейс из Перми в Минеральные Воды
В Прикамье в ДТП с грузовиком погиб водитель Prado
Жители Прикамья смогут получить медсправки в садик по субботам
В Прикамье у двухлетнего ребенка выявили корь
В Перми улицу Николая Островского закрыли на ремонт
В Перми водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку