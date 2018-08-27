В Перми на три дня будет отключен светофор

СЕГОДНЯ 06:20 2018-08-27T06:21:01+03:00

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Пермская дирекция дорожного движения предупреждает об отключении светофора на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Екатерининской. В связи с профилактическими работами, которые проводят Камские электросети, светофор не будет работать 27,28 и 30 августа с 9 до 19 часов. Водителей просят быть аккуратнее.

Ранее мы писали об отключениях воды на этой неделе. Жителям 40 пермских домов нужно будет запастись домой. Во вторник, 28 августа ООО «Новогор-Прикамье» будет вести работы в Мотовилихинском, Индустриальном и Орджоникидзевском районах. Восстановительные работы будут вестись по адресам: ул. Карпинского, 36, ул. Гашкова, 20 и ул. Александра Щербакова, 84. График отключения можно посмотреть здесь.

Кроме того, 30 августа на Гайве в Орджоникидзевском районе будут отключены от воды дома по ул. Графтио, 1, ул. Карбышева, 14, 16, 20, 26, 28, 30, 32, 41 и Лобвинской, 9, 11, 12, 13, С 9 по 17 часов будут вестись работы по ул. Карбышева, 16.