В Перми у детского садика на Гайве нашли выброшенные ртутные градусники
Сегодня вечером, в воскресенье, в соцсетях появилось сообщение о том, что сотрудники МЧС оцепили один из садиков в микрорайоне Гайва.
«Около садика на улице Никитина, 18 нашли 20 градусников, никого не пускают», - написали пользователи страницы ВКонтакте «Подслушано Гайва».
Как выяснилось, выброшенных градусников оказалось все же меньше.
- По сигналу на место выехали наши специалисты и сотрудники Роспотребнадзора, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Территория возле детского сада была огорожена. На месте обнаружены десять градусников, все они оказались целые, разлива ртути не было.
Как сообщили спасатели, найденные градусники были упакованы в коробку, их передадут специализированной фирме по утилизации медицинских отходов. Эксперты краевого управления Роспотребнадзора взяли пробы воздуха и не обнаружили содержания в них превышения содержания вредных веществ.
- Никакой угрозы для жизни и здоровья жителей микрорайона нет, - успокоили в краевом подразделении по чрезвычайным ситуациям.