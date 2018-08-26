В Перми у детского садика на Гайве нашли выброшенные ртутные градусники

СЕГОДНЯ 19:08 2018-08-26T19:08:17+03:00

Найденные градусники, к счастью, не были разбиты. Фото: группа ВК "Подслушано Гайва".

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Сегодня вечером, в воскресенье, в соцсетях появилось сообщение о том, что сотрудники МЧС оцепили один из садиков в микрорайоне Гайва.

«Около садика на улице Никитина, 18 нашли 20 градусников, никого не пускают», - написали пользователи страницы ВКонтакте «Подслушано Гайва».

Как выяснилось, выброшенных градусников оказалось все же меньше.

- По сигналу на место выехали наши специалисты и сотрудники Роспотребнадзора, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Территория возле детского сада была огорожена. На месте обнаружены десять градусников, все они оказались целые, разлива ртути не было.

Как сообщили спасатели, найденные градусники были упакованы в коробку, их передадут специализированной фирме по утилизации медицинских отходов. Эксперты краевого управления Роспотребнадзора взяли пробы воздуха и не обнаружили содержания в них превышения содержания вредных веществ.

- Никакой угрозы для жизни и здоровья жителей микрорайона нет, - успокоили в краевом подразделении по чрезвычайным ситуациям.