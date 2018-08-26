В Прикамье произошла смертельная авария на автотрассе «Пермь – Ильинский»

СЕГОДНЯ 17:09 2018-08-26T17:09:25+03:00

В результате лобового столкновения Renault Logan и Volkswagen Polo один человек погиб, трое в реанимации

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Трагическое ДТП случилось в Краснокамском районе, на 27 километре автотрассы «Пермь – Ильинский». Об этом сообщили пользователи страницы ВКонтакте «ЧП ДТП Пермь».

- Около 16.00 здесь столкнулись автомобиль Renault Logan и Volkswagen Polo, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. – По предварительным данным, 64-летний водитель Renault Logan выехал на встречную полосу, и его автомобиль столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого сидела 27-летняя женщина.

Водительница Volkswagen Polo получила незначительные травмы, и ее не пришлось госпитализировать. А вот ее 64-летний пассажир погиб. Также тяжело пострадала 63-летняя пассажирка иномарки. Водитель Renault Logan и его 62-летняя спутница находятся в реанимации.

- Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства этого ДТП, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.