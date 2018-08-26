2018-08-26T15:22:51+03:00
Общество

В Instagram появилось видео посадки авиалайнера в Перми в непростых погодных условиях

Съемка велась из кабины пилота [видео]
Андрей МАТЛИН
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Перед посадкой самолет вынырнул из сплошных облаков. Фото: скриншот видео Алексея Кочемасова.Перед посадкой самолет вынырнул из сплошных облаков. Фото: скриншот видео Алексея Кочемасова.
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На своей странице в Instsagram Алексей Кочемасов, в прошлом летчик знаменитых «Стрижей», а ныне пилот гражданской авиации, выкладывает видео посадок самолетов в сложных погодных условиях.

Один из последних его постов – о посадке в пермском аэропорту самолета, летевшего из Анапы. Правда, на этот раз чего-то особо экстремального не было – автор решил выложить видео, поскольку съемка производилась в День Воздушного флота, и поздравить коллег с праздником.

- И снова про небо, работа такая, - поясняет свое видео автор. - Уже вовсю ощущается дыхание осени. Ночами выпадает холодная роса, поймы рек укутывает ватный туман, все труднее и труднее встаёт солнышко. И хотя где-то на тёплом юге ещё жарятся поздние отдыхающие, спеша поймать уходящее тепло, но природу не обманешь... Заход в Перми. Ранняя, еле занимающееся заря над облаками, и уже наступающая осенняя утренняя ночь под ними. Сегодня в Перми было всего плюс пять.

Посадка самолета в Перми. .Страница в Instagram пилота Алексея Кочемасова.

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