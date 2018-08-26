К пермским электричкам будут цеплять еще два детских вагона

СЕГОДНЯ 15:31 2018-08-26T15:31:12+03:00

Теперь по Прикамью будет бегать пять «Вагош»

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Напомним: первый детский вагон - «Вагоша» - стали цеплять к пермским электричкам в 2016 году. Таким образом в Пермской пригородной компании решили отметить юбилей организации.

«Вагошу» прицепляли к пригородным поездам разного следования, и везде маленькие пассажиры и их родители встречали новшество с восторгом. Вагон, оборудованный ярким, мягким и безопасным манежем с красочными аппликациями на стенах превращал скучную поездку в развлечение.

Получив восторженные отклики от пассажиров, железнодорожники нарастили парк детских вагонов к началу этого лета до трех «Вагош». А затем они на время… исчезли. Их временно отправили в Свердловскую область – обслуживать болельщиков чемпионата мира по футболу. Сейчас «Вагощи» вернулись в Пермь. А в качестве компенсации руководители компании решили приобрести еще два детских вагона.

- Эти детские вагоны курсируют в составе пригородных поездов по всем направлениям Пермского края, - сообщили в Пермской пригородной компании. – Специальный билет в «Вагощу» приобретать не требуется, достаточно обычного проездного билета, но дети должны находиться в вагоне вместе с родителями или их законными представителями.