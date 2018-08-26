Пермская звезда «Реальных пацанов» присоединилась к флешмобу DJ Smash «Падающая звезда»

СЕГОДНЯ 12:27 2018-08-26T12:29:53+03:00

Ее звезда закатилась возле трапа эскалатора. Фото: страница актрисы в Instagram.

Она выложила в Instagram фото, на котором лежит возле эскалатора

Изменить размер текста: A A

«Падающие звезды» - это новый флешмоб от российского шоу-бизнеса в Instagram.

Как уже писала «КП», именно DJ Smash, пермский диджей Андрей Шихман, сделал модным виртуальный флешмоб - выкладывать фотографии упавших звезд шоу-бизнеса, поддержав идею барнаульской фотохудожницы Любаши Шеверды.

30 июля под хэштегом #fallingstars2018 DJ Smash разместил снимок, на котором изображен упавшим возле трапа самолета. На своей страничке он предложил присоединиться к этому челленджу рэпера Тимати, продюсера Яну Рудковскую и других известных звезд.

Одной из первых флешмоб поддержала пермская модель Наташа Поли. И вот теперь к нему присоединилась еще одна звезда – пермская актриса Марина Федункив. Она разместила на своей странице в Instagram снимок, на котором изображена упавшей возле эскалатора.

В подписи к снимку она сообщила, что приняла челлендж от своего друга Александра Реввы и передает вызов Николаю Баскову, Анне Плетневой и Александру Гудкову.

В Instagram на странице с хэштегом #fallingstars2018 уже почти 5 тысяч фотографий падающих звезд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

DJ Smash опубликовал фото, как он упал с трапа самолета

В Instagram набирает обороты новый флешмоб «Падающие звезды» (подробнее)