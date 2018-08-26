В Пермском крае ночью вышел из дома и пропал 43-летний мужчина

СЕГОДНЯ 11:11 2018-08-26T11:11:15+03:00

В последний раз его видели в соседней деревне

Изменить размер текста: A A

Родные и полиция разыскивают 43-летнего Сергея Смирнова. В ночь с 19 на 20 августа в деревне Кашка Куединского района он вышел из дома и пропал.

Родственники разыскивают его уже целую неделю и теряются в догадках. Они подали в розыск - написали заявление в полицию и разместили информацию о пропавшем в местных социальных сетях.

«При себе у него ничего не было, - сообщили они на странице ВКонтакте «Подслушано Куеда». - Последний раз его видели на дороге в районе деревни Степановка, больше о его местоположении ничего не известно».

Куда мог направиться человек ночью без сотового телефона, без документов, неизвестно. Степановка находится от деревни Кашка в шести километрах. Она стоит на дороге, ведущей в Куеду, но до райцентра от нее почти 40 километров. В районе Степановки и Кашки нет дремучих лесов - только небольшие перелески.

Родные сообщают приметы Сергея Смирнова: рост - примерно 175 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза. Был одет в клетчатую рубашку, спортивные брюки, на ногах сандалии-сланцы.

Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем, они просят сообщить по телефону 8-982-444-31-37 или позвонить в полицию по телефонам 02 или 102 (с сотового).