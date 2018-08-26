В Прикамье из горевшей пятиэтажки эвакуировали троих детей

СЕГОДНЯ 10:07 2018-08-26T10:07:59+03:00

Люди не смогли самостоятельно выбраться из загоревшейся многоэтажки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В ночь с пятницы на субботу жители пятиэтажного жилого дома на улице Парижской коммуны в Березниках проснулись от едкого запаха гари.

Два жильца вышли на улицу и увидели, что из окна квартиры, расположенной на втором этаже пятиэтажки, валят клубы дыма. Они тут же позвонили на тревожный телефон.

- Пожарные расчеты немедленно выехали на место пожара в многоквартирном доме, - рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Из одного из окон многоэтажки на втором этаже шел густой дым, в квартире были видны языки пламени. В результате пожара в подъезде дома образовалось сильное задымление, и пожарным пришлось выводить людей на улицу. Бойцы звена газодымозащитной службы, используя спасательные устройства, вывели из подъезда дома на улицу 15 жильцов, среди них трое детей. Еще два жителя вышли самостоятельно. Через полчаса пожар был ликвидирован.

Обошлось без жертв, но в загоревшейся квартире сгорели домашние вещи.

- На пожаре пострадавших нет. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём, - сообщили в противопожарном ведомстве. - По факту возгорания в квартире жилого дома проводится проверка.