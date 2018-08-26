Очевидцы выложили видео массового ДТП у «Гознака» в Перми

СЕГОДНЯ 09:06 2018-08-26T09:06:36+03:00

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В субботу днем произошло массовое ДТП в районе остановки «Гознак» в Перми. Там столкнулись сразу четыре автомобиля - три иномарки и отечественная легковушка. При этом автомобиль Mercedes перевернулся набок, и прохожим пришлось помогать водителю выбираться из салона – водительская дверь оказалась заблокированной. Позже очевидцы выложили видео на странице ВК «Подслушано Пермь».

Обошлось без жертв, но эта авария надолго затруднила движение в этом районе.

По сообщениям одного из очевидцев, «автопинг-понг», в результате которого больше всего пострадал Mercedes, начался со столкновения автомобилей Infiniti и Lada Vesta.

- «Инфинити» двигался по Шоссе Космонавтов от Плеханова, на светофоре перед ним остановилось такси, «Инфинити» влетел в него, его отбросило на встречку, - сообщил он на странице ВК «ЧП ДТП Пермь». - На встречке иномарка столкнулась с автомобилем «Хундай», которой, уворачиваясь, зацепил «Мерседес». Тот от такого маневра перевернулся, «Мерседес» вообще ни за что пострадал.

На место аварии выезжала «скорая», но серьзно пострадавших в аварии не оказалось. Сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться во всех нюансах этого массового ДТП.