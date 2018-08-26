В Перми 32-летний ревнивец пытался зарезать свою 31-летнюю возлюбленную

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-26T08:02:11+03:00

Ревнивца поместили в изолятор, его подругу увезли в больницу.

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Пара решила отметить субботний вечер, были приобретены спиртные напитки, накрыт стол. Но во время застолья кавалер припомнил своей подруге старые обиды, возникла ссора, и он схватился за нож.

- Инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Ивана Франко в Перми, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - В ходе ссоры, которая возникла на почве ревности, местный житель ударил ножом свою сожительницу. Потерпевшую увезли в больницу.

Ревнивец был задержан сотрудниками полиции и водворен в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Всего в субботу, 25 августа, на территории Пермского края было зарегистрировано 54 преступления. Сотрудниками полиции раскрыто 42 преступлений, из них по «горячим следам» - 27.